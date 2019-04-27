Вакцина против рака успешно протестирована на людях

Результаты демонстрировали активацию иммунных клеток, которые ответственны за уничтожение опухоли. Фото: pixabay

Результаты демонстрировали активацию иммунных клеток, которые ответственны за уничтожение опухоли. Фото: pixabay

Проведены клинические исследование, результаты которых говорят о том, что организм может приобрести иммунитет к раку толстой кишки.

Представлены результаты американскими учеными, утверждающими что лечение их вакциной безопасно и заставляет иммунные клетки бороться с метастазами. Результаты опубликованы на сайте Университета Томаса Джефферсона.

Как сообщает Journal for ImmunoTherapy of Cancer, вакцина представляет собой «коктейль» из опухолевого антигена и молекулы, усиливающей иммунитет. Увы, лекарство действует только на метастазы рака толстой кишки.

В первой фазе приняли участие 10 пациентов с первой и второй стадией заболевания. После введения пациентам инъекции, исследователи анализировали показатели их крови через месяц, 90 и 180 дней.

Результаты анализов демонстрировали активацию иммунных клеток, которые ответственны за уничтожения злокачественных.

Сейчас ученые готовят вторую фазу исследований на большей выборке пациентов. Набор участников будет проводится осенью 2019 года.

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