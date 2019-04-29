В центре Петербурга 9-летнюю девочку сбили на переходе

Перекресток Белинского и Литейного, где произошло ДТП. Фото: Яндекс.Панорама
Перекресток Белинского и Литейного, где произошло ДТП. Фото: Яндекс.Панорама

Молодой человек за рулем Chevrolet отвлекся от управления.

В центре Санкт-Петербурга автомобиль Chevrolet Aveo наехал на 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД Санкт-Петербурга 29 апреля.

Авария произошло около 13:50 на перекрестке Литейного и Белинского в понедельник. Мужчина 24-ех лет отвлекся от управления и сбил ребенка. Девочка переходила сторону с родителями на зеленый сигнал светофора. Сейчас 9-летняя девочка в тяжелом состоянии, ее госпитализировали.

Сейчас ГИБДД Петербурга проводит проверку по ДТП. За выходные в Санкт-Петербурге произошло 529 ДТП, в них пострадали 20 человек — трое из них несовершеннолетние.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что водителю, насмерть сбившему пешехода, дали условный срок.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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