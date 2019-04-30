Ранняя седина защищает от Альцгеймера, считают в Испании

Пигмент, окрашивающий волосы, нужен организму для борьбы с болезнями. Фото: pixabay.com
Пигмент, окрашивающий волосы, нужен организму для борьбы с болезнями. Фото: pixabay.com

Процесс заложен генетически и напрямую не связан со старением организма.

Ученые из Испании попытались выяснить, что стоит за процессом поседения волос. По их мнению, ранняя седина не имеет четкой связи со старением организма. Пигмент, красящий волосы, защищает организм от болезней — причем, судя по результатам исследований, самых разнообразных — от Альцгеймера до болезней сердца, сообщают в СМИ.

Эксперты изучили показатели здоровья около 55 тысяч человек от 30 до 60 лет. Время, в которое человека предназначено поседеть, определяется генетическим кодом человека.

Исследователи считают, что глуатион, ответственный за поседение, помогает бороться организму с заболеваниями. А значит, те, кто поседел в молодости, имеет лучшую защиту организма в старости.

По данным в сети, в среднем мужчины седеют в 30-35 лет, а женщины чуть позже — в 40-45 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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