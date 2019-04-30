Минпромторг опубликовал первые фотографии кабриолета Aurus Komendant

Aurus Komendant. Фото: Минпромторг
Aurus Komendant. Фото: Минпромторг

Свое название модель российской марки Aurus, выпускающей автомобили представительского класса, получила в честь Комендантской башни Московского Кремля.

На официальной странице министерства промышленности и торговли России в Facebook были опубликованы первые фотографии кабриолета.

Отмечается, что новые автомобили станут частниками парада Победы на Красной площади. Глава ведомства Денис Мантуров после ознакомления с Aurus Komendant заявил, что в своем сегменте Aurus может составить конкуренцию всем мировым маркам.

Первые поставки планируют начать уже в 2021 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что продажи Lamborghini в России выросли в девять раз.

Всего с января по февраль текущего года было продано 28 машин итальянского автопроизводителя, что в 9 раз больше аналогичного периода в 2018 года. Тогда Lamborghini удалось продать всего три автомобиля.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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