Путин заменил посла России в Белоруссии

На должность Михаила Бабича назначили Дмитрия Мезенцева.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Президент России Владимир Путин официально объявил о замене, о чем говорится на сайте Кремля. К слову, Мезенцев, который будет послом в Белоруссии, занимает пост сенатора от Сахалинской области.

Замена, скорее всего, произошла из-за ряда конфликтов, связанных с Бабичем. В Белоруссии его обвинили в разрушении дружественных отношений между странами. МИДу не понравилось то, как дипломат высказался о строительстве БелАЭС.

Дело в том, что глава Белоруссии заявлял, что возведение станции обойдется стране в семь миллиардов долларов, в то время как Россия и Белоруссия обсуждали сумму на три миллиарда больше. Бабич указал на неточность слов Лукашенко, что не понравилось президенту.

На этом не все – Бабича также обвиняли в незнании специфики страны пребывания, передают РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Белоруссия полностью остановила прием российской нефти.