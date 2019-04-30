Цукерберг добьется большей конфиденциальности Facebook

Для начала основатель соцсети хочет сменить дизайн.

Об этом стало известно 30 апреля. Марк Цукерберг рассказал о том, что в попытке добиться конфиденциальности, он хочет для начала изменить дизайн сайта и мобильного приложения, передает портал The Verge.

Американский программист согласился с тем, что у Facebook есть проблемы с хранение личных данных пользователей. Цукерберг уверен, что он может исправить эту ситуацию, чтобы «открыть новую страницу для нашей продукции».

Говоря о дизайне социальной сети, он заверил, что сайт станет удобнее. Внимание пользователей хотят приковать в первую очередь к вкладкам «Группы» и «мероприятия». Также Цукерберг хочет сделать цветовую гамму светлее – обновление станет доступным совсем скоро.

До этого основатель Facebook заверял, что соцсеть будет бережливее относиться к конфедециальной информации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Цукерберг просит власть активнее регулировать интернет