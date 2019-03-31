Цукерберг просит властей активнее регулировать интернет

Громкое заявление основателя Facebook Марка Цукерберга было опубликовано на сайте, где появляются новости и пресс-релизы компании.

Цукерберг призвал правительство и регулирующие органы принимать единые новые глобальные права по регулированию интернета, сообщает РБК. Тем самым он попросил власть принимать более активное участие в регулировании сети.

Он считает, что на данный момент существует четыре основных направления, которыми стоит заняться.

Большее внимание нужно уделить вредоносному контенту, защите частной жизни людей, безопасности персональных данных во время переноса с одной платформы на другую и необходимости введения правил относительно материалах о выборах.

Цукерберг призвал регулирующие органы со всех стран мира объединить силы в создании единых норм.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что цена iPhone X в России снизилась до психологической отметки.