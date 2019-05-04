В Петербурге Заяц сразится против Бруно Сильвы

На счету у Зайца уже 24 победы. Фото: pixabay

На счету у Зайца уже 24 победы. Фото: pixabay

Российский боец Михаил Заяц поборется за титул чемпионства в М-1 с бразильцем Бруно Сильвой в Петербурге этим летом.

Заяц — победитель Гран-При Bellator и ему предстоит провести бой с Сильвой — действующим чемпионом M-1 Challenge в среднем весе.

Организаторов мероприятия сообщают, что кроме Зайца и Сильвы, в этот день сразится Вячеслава Василевский. Правда, его оппонент на ринге пока неизвестен.

В прошлом году Сильва уже одержал победу над двумя русскими бойцами: Александром Шлеменко и Артемом Фроловым. Неизвестно, станет ли Заяц третьей «жертвой» бразильца на ринге?

29-летний Сильва за всю историю своих выступлений побеждал 19 раз, а проигрывал всего 6. На сегодняшний день он входит в ТОП-20 сильнейших бойцов в категории среднего веса.

Заяц одержал 24 победы на ринге и восемь раз проиграл бой.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Рой Джонс приедет в Петербург на Кубок губернатора по боксу.