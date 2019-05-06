Ленинградцев ждут дождь, гроза и сильный ветер во вторник

В Ленобласти будет дождливо и ветрено, но тепло. Фото: Pixabay

В Ленобласти будет дождливо и ветрено, но тепло. Фото: Pixabay

Погода ожидается облачной, но в некоторых районах довольно теплой.

Синоптики обещают, что уже завтра, седьмого мая, в Ленинградской области небо затянет облаками. При этом в некоторых районах региона будет довольно-таки тепло. Так, в ночь с шестого на седьмое мая температура воздуха опустится минимум до ноля градуса, а в большинстве населенных пунктах столбик термометра остановится на отметке в плюс восемь градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ближе к обеду потеплеет – воздух прогреется до 20 градусов на востоке. При этом жителям некоторых районов Ленинградской области стоит ожидать грозу и сильный ветер.

Специалисты также отметили, что атмосферное давление будет понижаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода не помешала Козловскому отметить день рождения в Петербурге. Актер праздновал на яхте вместе со своими друзьями, несмотря на холодный ветер.