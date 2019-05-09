При подрыве террориста в Багдаде погибли восемь человек, еще 12 ранены

В Багдаде на рынке произошел теракт. Взрывное устройство было приведено в действие смертником.

Страшная трагедия случилась 9 мая, сегодня в районе Мадинат ас-Садр. В всточной части города прогремел взрыв. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Местная полиция сообщает о гибели 8 человек и ранениях еще 12, но это лишь предварительные данные. Подрыв самого себя террорист осуществил на рынке «Джамиля», информирует телеканал Al-Sumaria.

По данным правоохранителей, смертник подорвал себя на рынке «Джамиля» в районе Мадинат ас-Садр.

Известно, что район, где произошел террористический акт Мадинат-эс-Садр — является бедным пригородом Багдада. Там живут около двух миллионов мусульман-шиитов. Район почитает радикального исламского проповедника Муктаду ас-Садра. В 90-е годы он был знаменит и воспринимался обществом, как антагониста Саддама Хусейна, но впоследствии он был убит.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на химическом заводе в Пермском крае при взрыве погибли три человека.