Норвежская туристка приютила щенка и умерла

Животное укусило девушку и заразило ее бешенством.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Норвежка в последний раз путешествовала на Филиппинах. Там она встретила милого бездомного пса, которого решила приютить у себя на время. После девушка вернулась на родину, где ей вдруг резко стало нехорошо. Спустя два месяца после встречи с животным она умерла. Есть мнение, что щенок укусил свою спасительницу, заразив ее бешенством. Сейчас врачи осматривают всех людей, с которыми в последнее время контактировала погибшая – есть вероятность, что они могли заразиться от нее болезнью, пишет The Mirror. Родственники, комментируя инцидент, отметили, что их скончавшаяся девочка очень любила животных.

К слову, в материале говорится, что норвежка стала первой жительницей страны за последние 200 лет, которая умерла от инфекции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что бешенства нет: петербуржцев чаще кусают домашние собаки.