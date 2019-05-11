Взрывы и выстрелы в Полежаевском парке напугали петербуржцев

Реконструкторы воссоздают Пражскую операцию Великой Отечественной войны.

Жителей Красносельского района Санкт-Петербурга напугали взрывы и выстрелы в Полежаевском парке. В соцсетях объяснили, что реконструкторы воссоздают там Пражскую операцию.

Реконструкция “Последний бой” началась в субботу 11 мая в 14:00 — участники стремятся воссоздать последнюю крупную операцию Красной армии в годы Великой Отечественной войны. В ходе Пражской операции освободили Чехословакию и окончательно уничтожили группу армий “Центр”.

Видео: https://vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.sPb сообщала о грядущем сражении в Полежаевском парке Петербурга. Организаторы обещали танки, минометы и пушки как в годы войны. Раз жители пугаются — не обманули. На видео опубликованном в соцсетях, слышны автоматные очереди, от деревьев поднимается дым.