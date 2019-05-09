В Полежаевском парке воссоздадут Пражскую операцию

Реконструкция боя намечена на 11 мая в 14:00. Фото: ММО ВПО "Красная Звезда"

Реконструкция боя намечена на 11 мая в 14:00. Фото: ММО ВПО "Красная Звезда"

Реконструкторы обещают танки, пушки и пулеметы как у Красной армии.

В Полежаевском парке Петербурга реконструкторы воссоздадут сражения Великой Отечественной войны после 9 мая 1945 года. Гости увидят Пражскую наступательную операцию на Авангардной улице 11 мая, сообщили Gazeta.sPb организаторы реконструкции “Последний бой”.

Для гостей проведут лекции и экскурсии. Бой в Праге начнется в 14:00 у церкви равноапостольной Нины Петербурга в Аллее 900 берез — организаторы обещают танки, пушки и пулеметы.

Пражская операция шла с 6 по 11 мая, хотя бои в окрестностях города продолжались еще несколько дней. Это последняя крупная операция Красной армии в годы ВОВ. Советские солдаты освободили Чехословакию, уничтожили группу немецких армий “Центр” и часть “Юга”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пройдет акция “Синий платочек”.