На Дворцовой площади пройдет акция “Синий платочек”

В некоторых городах участницы и участники устроили танцевальные флешмобы. Фото: https://www.instagram.com/world_blue_scarf/
В некоторых городах участницы и участники устроили танцевальные флешмобы. Фото: https://www.instagram.com/world_blue_scarf/

Жителям и гостям Петербурга повяжут синие платки как символ чистого неба.

На Дворцовой площади Петербурга сегодня в праздник 9 мая пойдет акция “Синий платочек”. Ее участники раздадут и повяжут жителям и гостям Петербурга, пришедшим на парад, синие платки как символ неба без войны.

Инициативу проводят в более 30 городах России и за ее пределами. Ее организует фонд “Русская земля”. В некоторых городах участники и участницы устраивали танцевальные флешмобы — пока неизвестно, ждет ли это Петербург.

“Синий платочек” уже действует во Франции, Германии и Болгарии. Организаторы заявили, что в этом году акцию устроят и в Америке, Греции, Сербии и даже в таких далеких и непохожих на Россию местах как Оман, Ирак и Сингапур.

Сегодня в Санкт-Петербурге празднуют день Победы и 74 года со дня конца ВОВ. Ранее Gazeta.SPb рассказала, как правильно носить георгиевскую ленту.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
акция дворцовая площадь день победы синий платочек флешмоб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки пилотов SSJ-100
В Полежаевском парке воссоздадут Пражскую операцию
В поселке Ленинское ночью горел дачный дом
На Дворцовой площади пройдет акция “Синий платочек”
В команде Зеленского считают закон об украинском языке “кнутом”
В Петербурге проведут фестиваль в честь Иосифа Бродского
МЧС уточняют данные о пострадавших в пожаре на Лыжном
В утреннем ДТП на Мурманском шоссе погиб человек (видео)