На Дворцовой площади пройдет акция “Синий платочек”

Жителям и гостям Петербурга повяжут синие платки как символ чистого неба.

На Дворцовой площади Петербурга сегодня в праздник 9 мая пойдет акция “Синий платочек”. Ее участники раздадут и повяжут жителям и гостям Петербурга, пришедшим на парад, синие платки как символ неба без войны.

Инициативу проводят в более 30 городах России и за ее пределами. Ее организует фонд “Русская земля”. В некоторых городах участники и участницы устраивали танцевальные флешмобы — пока неизвестно, ждет ли это Петербург.

“Синий платочек” уже действует во Франции, Германии и Болгарии. Организаторы заявили, что в этом году акцию устроят и в Америке, Греции, Сербии и даже в таких далеких и непохожих на Россию местах как Оман, Ирак и Сингапур.

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