Куда вешать георгиевскую ленту — правил нет, но есть разум

Петербуржцы обсуждают, нормально ли «приобщаться» к празднику Победы георгиевской лентой. Строгого регламента по ношению георгиевской ленты нет, поэтому споры множатся.

Дискуссии о георгиевской ленте открыты

Петербуржцы на просторах интернет-сервиса «Яндекс. Район» в преддверии Дня Победы обсуждают то, как правильно носить георгиевскую ленту, чтобы «приобщиться» к празднику. Многие пользователи пишут, что ленту носят только на груди у сердца, а привязывать её, например, к частям автомобиля, к коляске или к сумке – это абсурд. Некоторые и вовсе отмечают, что георгиевская лента, та самая, которую раздают в честь Дня Победы, которой украшают город и которую 9 мая надевают люди – это не символ Победы. Понятия перепутаны и смешаны, а исконный символ победы, пишут некоторые петербуржцы, – это красная лента, ведь именно красное знамя было поднято над Рейхстагом и с красными флагами советские солдаты шли воевать.

Тема георгиевской ленты действительно обсуждаемая. Известны случаи, когда георгиевская лента в преддверии Дня Победы становится элементом пиара. Ленточки продают, хотя изначально волонтеры раздавали их бесплатно. Многих возмущает ношение ленточек как простого элемента одежды. Возмущает наряду с надписями на машинах «Спасибо деду за Победу» и детьми в военной форме.

Что известно об истории георгиевской ленты

История «георгиевской ленты» большая и немногие её знают — отсюда идут споры о названиях: как правильно — «георгиевская» или «гвардейская». Георгиевская лента по внешнему виду и по сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне, то есть с войной 1941-1945 гг. она непосредственно связана.

История георгиевской ленты начинается в 1769 году, когда Екатерина II своим приказом основала орден Святого Георгия Победоносца – им награждали отличившихся солдат. К этому ордену крепилась лента такой же расцветки и из-за этого ее называли георгиевской. С течением времени получилось, что до конца существования русской императорской армии награждение широкими Георгиевскими лентами оставалось единственным. В 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Он напоминал о Георгиевском кресте. В 1992 года Президиумом Верховного Совета РСФСР «О государственных наградах Российской Федерации» было решено восстановить российский военный орден Святого Георгия и знак отличия «Георгиевский крест».

Поэтому георгиевскую ленточку можно назвать своеобразным символом празднования Дня Победы.

Как георгиевские ленточки стали популярны и как их носить

В 2005 году, в 60-ую годовщину Победы в Великой Отечественной Войне, впервые прошла акция по раздаче символических ленточек «Георгиевская ленточка». Её придумали РИА Новости и «Студенческая община». С тех пор акция проходит ежегодно по всей России и в некоторых странах.

Официальных правил ношения георгиевской ленты не существует. Даже организатор акции, представители РИА Новости, писали в 2007 году об истории акции «Георгиевская ленточка»: «Ленточки можно было увидеть на антеннах дорогих иномарок и отечественных автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках и лацканах пиджаков. Она стала атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах РФ». Таким образом, можно предположить, что регламента по ношению георгиевской ленточки нет.

Однако стоит помнить, во-первых, то, что георгиевская лента была элементом награды за боевые заслуги, то есть почтение к этому символу должно быть. И, во-вторых, важно согласовывать действия с разумом и понимать, что георгиевская лента – это не модный аксессуар. Поэтому вешать её на обувь или на дворники автомобилей, перевязывать ей волосы, как минимум, неуважительно. Можно подумать, что приравнивая ленту просто к элементу одежды или декора — значит стирать её историческую значимость. Ведь вряд ли кто-то бы стал перевязывать пионерским галстуком пояс или носить российский флаг как плащ. Поэтому, пожалуй, идеальный вариант — это носить георгиевскую ленту у сердца, слева на груди. Такой расклад, по крайней мере, не будет возмущать окружающих и будет сохранять память о Победе.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге положен старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».