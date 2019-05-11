Железный трон из “Игры Престолов” поставили в метро Москвы

Пассажиры смогли сфотографироваться с персонажами сериала.

В метрополитене Москвы поставили Железный трон из сериала “Игра Престолов”. В субботу 11 мая на станции “Деловой центр” пассажиры могли сделать фото с персонажами известного фэнтези, сообщили в метрополитене Москвы.

Флешмоб устроили в честь выхода пятой — предпоследней — серии последнего сезона — в восьмом сезоне всего шесть серий. Сериал транслируют с 2011 года. Гостями акции стали персонажи Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейнерис Таргариен.

Проект “Музыка в метро” исполнил главную музыкальную тему сериала. Сам трон простоит на станции три дня, передают в метрополитене.

Первую серию последнего сезона в России за первый день по каналу FOX посмотрели свыше 1 млн человек, по данным Media Hills.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что московская компания заплатила 10 млн долларов за кадр с их логотипом в сериале “Игра Престолов”.