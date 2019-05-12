Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России одержала победу в матче против Австрии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии.

Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы и завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Шайбы в ворота соперника забросили Евгений Дадонов (13-я, 41-я минуты), Никита Кучеров (35-я), Иван Телегин (35-я) и Илья Ковальчук (45-я).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на памятник Кирова у стадиона «Газпром — Арена» одели клубную футболку «Зенита». Для осуществления такой акции энтузиастам пришлось воспользоваться спецтехникой.

Напомним, сегодня 12 мая, на домашнем поле «Зенит» сыграет с ЦСКА. Матч состоится в рамках 28-го тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по мск.