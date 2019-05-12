Парижские активисты залили «кровью» ступени дворца Шайо

Акция провело движение «Восстание против вымирания».

Необычный перформанс состоялся 12 мая в Париже. Люди, борющиеся за экологию, провели акцию у стен дворца Шайо на площади Трокадеро. Обо всем рассказали местные СМИ.

Уточняется, что сначала несколько десятков человек просто стояли на ступенях дворца с плакатами. После они достали бутылки, в которых была жидкость красного цвета похожая на кровь. Позже выяснилось, что это – вода с крахмалом, окрашенная красителем. Всего по ступеням лилось около 300 литров «крови».

Один человек в это время лежал на нижних ступенях – его в какой-то момент накрыло волной. Таким образом активисты хотели привлечь внимание к проблеме вымирания редких видов животных и растений.

К слову, после этого парижане отмыли ступеньки. Тем не менее некоторые из них были доставлены в отделение полиции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Центральном районе активисты самостоятельно отремонтировали детскую площадку и создали “синие паруса».