Российский сенатор посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Алексей Пушков убежден, что этому никогда не бывать.

Комментарий российского сенатора Алексей Пушкова появился сегодня, 13 мая. Он напоминал, что Севастополь является российским городом, так что ни о какой аренде не может быть и речи. Также Пушков предположил, что, если бы этот вопрос решал Петр Порошенко, он был бы готов расстаться с Севастополем даже за доллар. Сенатор предложил Америке альтернативный вариант – снять у него квартиру.

Напоминаем, что на сайте президента Украины Петра Порошенко опубликовали петицию, авторы которой предложили Севастополь сдать в аренду США на 49 лет. Это, по мнению инициаторов, позволило бы Украине в ближайшем будущем вернуть территорию, передают РИА Новости.

К слову, Крым присоединился к России еще пять лет назад в результате референдума. Почти все местные жители проголосовали «за».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Зеленский призвал Донбасс и Крым вернуться в состав Украины.