Зеленский призвал Донбасс и Крым вернуться

Избранный президент Украины и лидеры различных конфессий записали видеообращение.

Ролик опубликовали сегодня, 13 мая, в Facebook. В нем Владимир Зеленский и представители церкви обратились к жителям Донбасса и Крыма с «посланием мира». Избранный глава Украины написал: «Мы – одна страна», а также поблагодарил всех, кто согласен с его точкой зрения по данному вопросу.

К нему присоединился глава канонической УПЦ митрополит Онуфий, который считает, что необходимо прекратить выяснять отношения при помощи «пушек, орудий, автоматов». Он уверен – все вопросы можно решить при помощи мирных переговоров.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Ахмед Тамим же заявил, что все области Украины должны воссоединиться, так как у народа, проживающих там, одна родина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте, который ворует тапочки.