Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте, который ворует тапочки

Помимо тапочек Порошенко, по мнению избранного президента Украины берет с собой полотенце и все, что увидит на шведском столе.

Перед истечением срока полномочий Петр Порошенко начал проводить активные перестановки в высшем командовании армии, сказал Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, по мнению Зеленского, Порошенко пытается пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания и назначает судей.

Все это, отметил избранный президент Украины, напоминает туриста в египетском отеле, который перед отъездом пытается забрать все, что можно — тапочки, полотенце и берет всё подряд со шведского стола.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в команде Зеленского считают закон об украинском языке “кнутом”.