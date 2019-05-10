Зеленский сравнил Порошенко с туристом в Египте, который ворует тапочки

Такое сравнение Зеленский привел из-за последних инициатив Порошенко. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Такое сравнение Зеленский привел из-за последних инициатив Порошенко. Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Помимо тапочек Порошенко, по мнению избранного президента Украины берет с собой полотенце и все, что увидит на шведском столе.

Перед истечением срока полномочий Петр Порошенко начал проводить активные перестановки в высшем командовании армии, сказал Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, по мнению Зеленского, Порошенко пытается пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания и назначает судей.

Все это, отметил избранный президент Украины, напоминает туриста в египетском отеле, который перед отъездом пытается забрать все, что можно — тапочки, полотенце и берет всё подряд со шведского стола.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в команде Зеленского считают закон об украинском языке “кнутом”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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