Кокорина и Мамаева могут перевезти в Ярославль

Там они, скорее всего, будут отбывать наказание в исправительной колонии №1.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Пока что решение не принято, а новость распространяют ярославские СМИ. Есть мнение, что футболистов могут этапировать в колонию, где содержат преступников, которые впервые оказались в местах лишения свободы, передают РИА Новости.

Напоминаем, что Александр Кокорин и Павел Мамаев были признаны виновными в побоях и хулиганстве, за что каждому назначили наказание в виде лишения свободы. Молодые люди так погуляли в октябре 2018 года, что пострадали несколько человек.

«Сине-бело-голубому» осталось отсидеть семь с половиной месяцев, а краснодарцу – шесть с половиной.

К слову, Павел Мамаев, игрок «Краснодара», заявлял, что хочет обжаловать приговор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кокорин мог бы отбыть срок в хозяйственном изоляторе, но не имеет навыков электрика и сантехника.