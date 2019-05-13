Японская компания возобновит выпуск тамагочи

Он будет отличаться от тех, что были популярны в 90-х, но не очень сильно.

Об этом стало известно 13 мая. О планах выпустить карманную игру тамагочи рассказала компания Bandai. У новой версии уже есть название — Tamagotchi On, передает РБК. Купить игру можно будет уже в конце июля 2019 года почти за 60 долларов. Будет ли она продавать в России – пока не уточняется.

Производитель уже даже рассказал, чем новое тамагочи будет отличаться от старого. Так, у новой игры будет цветной экран с диагональю 2,25 дюйма. В обновленной версии питомцы смогут взаимодействовать с другими зверушками – ходить к ним в гости, дружить, обзаводиться детенышами. При помощи одного брелока можно будет вырасти 16 поколений.

Принцип останется тем же – владельцу питомца нужно не забывать кормить и заботиться о нем. Если он не будет получать должного внимания, то умрет.

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