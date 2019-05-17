В Смольном обсудили снижение смертности горожан в Петербурге

Анна Митянина. Фото: gov.spb.ru
Анна Митянина. Фото: gov.spb.ru

В Смольном обсудили меры, направленные на снижение смертности среди населения. В заседании Межведомственной комиссии приняла участие вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По словам, Северная столица стала единственным регионом, который намерен перевести все медицинские учреждения (75 детских и 35 взрослых поликлиник) на стандарт ориентированных на потребности пациентов.

Также вице-губернатор отметила, что в больницах, которые будут реорганизовываться по такой программе, должны размещаться плакаты, информирующие посетителей об участии учреждения данном в проекте.

Обсуждая снижение смертности населения на дому, комиссия пришла к решению направить медицинские учреждения на раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у горожан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов пообещал заморозить рост цен на услуги ЖКХ

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
вице-губернатор здравоохранение межведомственная комиссия смольный
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