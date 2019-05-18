Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Актер и политик получил удар в спину.

Инцидент случился в городе Сандтон. Видео опубликовали на YouTube сегодня, 18 мая. Известно, что Арнольд Шварценеггер приехал в Африку судить спортивное мероприятие. Так как его многие узнали, людям захотелось пообщаться со звездой. Именно в тот момент, когда актер разговаривал с поклонниками, неизвестный напал на него со спины.

Мужчина ударил Шварценеггера ногой – на записи видно, что актер пошатнулся, но остался стоять на ногах. Позже актер признался, что подумал, мол, кто-то случайно из толпы толкнул его. Непонятно, зачем мужчине понадобилось бить звезду – сейчас подозреваемый задержан, его мотивы выясняются.

Сам Арнольд Шварценеггер поспешил успокоить своих поклонников, отметив, что он в полном порядке и переживать не о чем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Парголово на водителя автобуса совершили вооруженное нападение. В результате возбудили уголовное дело.