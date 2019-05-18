Жюри Белоруссии не будут судить «Евровидение»

Их отстранили за распространение конфиденциальной информации.

О том, что эксперты от Белоруссии не будут оценивать выступления артистов на финале «Евровидения», стало известно за пару часов до конкурса. Об этом говорится в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва». Уточняется, что кто-то из судейской команды проболтался, кому отдавали свое предпочтение жюри во время голосования в полуфиналах. Это считается грубым нарушением, за которым следует дисквалификация.

Напоминаем, что от Белоруссии на «Евровидение» поехала Зина Куприянович, которая смогла пройти в финал. Ее выступление россияне смогут увидеть уже сегодня, 18 мая. Прямая трансляция конкурса начнется в 10 часов вечера по московскому времени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, кто поедет на Евровидение от России как жюри. Ими стали дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.