Чемпионат мира по хоккею: что было вчера и чего ждать сегодня

Россия лидирует в своей группе с 15 очками. Фото: https://twitter.com/russiahockey

Россия лидирует в своей группе с 15 очками. Фото: https://twitter.com/russiahockey

В 21:15 мск в воскресенье 18 мая сборная России сыграет с Швейцарией.

Сегодня в воскресенье 19 мая в рамках Чемпионата мира по хоккею-2019 пройдут четыре встречи группового этапа. В 17:15 мск на льду встретятся команды Германии и США, а также Австрии и Чехии. В 21:15 Финляндия начнет игру против Франции, а Россия выйдет против Швейцарии.

Вчера сборные стран провели шесть игр. По итогам встреч:

— Россия обыграла Австрию (3:1); — США разгромили Данию (7:1); — Канада выбила Германию с первого места в группе (7:1); — Италия уступила Норвегии (1:7); — Англичане проиграли словакам (1:7); — Швеция в тяжелой борьбе взяла верх над Швейцарией (4:3);

В группе А на первом месте идет Финляндия с 13 очками. За ней следуют Канада и Германия. В группе В лидирует Россия — 15 очков. Ее ближайшими конкурентами являются Швеция и Швейцария.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, как тренер Швейцарии хочет играть с Россией.