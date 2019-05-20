Шнуров назвал глупостью попадание Лепса в «черный список» Литвы

Российский музыкант Сергей Шнуров прокомментировал информацию о том, что власти Литвы запретили певцу Григорию Лепсу въезд на территорию страны. Об этом сообщает издание Delfi.

«С Гришей, мне кажется, это какая-то глупость», — сказал Шнуров.

По словам рок-музыканта, он не понимает зачем Литве запрещать певцу въезд в страну, отметив, что Лепс остается крайне веселым и «совсем не опасным» человеком.

13 мая Сергей Шнуров официально объявил о роспуске группы «Ленинград». Шнуров отметил, что у него достаточно денег, чтобы не делать совсем ничего. При этом он будет открыт для новых предложений.

Ранее сообщалось, что житель Москвы подал в суд на Сергея Шнурова и петербургский футбольный клуб «Зенит». По мнению истца, в ток-шоу Шнуров допустил «дерзкие» и «издевательски циничные» высказывания о Москве.

Предварительное судебное заседание назначено на 23 мая.