Ученые рассказали, как появились Бермудские острова

Сейчас на островах живут около 64 тысяч человек. Фото: pixabay.com
Сейчас на островах живут около 64 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Материал из глубин Земли просочился на поверхность и стал территорией, которая теперь принадлежит Великобритании.

Американские ученые рассказали, как появились Бермудские острова на страницах журнала Nature. Исследователи считают, что острова появились из-за извержения древнего вулкана — материал мантии Земли вышел на поверхность из-за вулканической активности.

Широко известно, что вулканы появляются при столкновении тектонических плит Земли. Однако то, что нашли исследователи на глубине 250-400 миль под корой, показывает, что вулканы появляются глубоко в мантии. Эксперты заявляют, что в переходной зоне (области между материком и океаном) появилось возмущение и материал из мантии пошел на поверхность. Процесс начался около 30 млн лет назад.

Бермудские острова расположена на северо-западе Атлантического океана. Речь идет о 181 острове и рифе. На них живут порядка 64 тысяч человек. Территория принадлежит Великобритании.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что амулет Тутанхамона имеет внеземное происхождение.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
атлантический океан бермудские острова вулканы наука
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