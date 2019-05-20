В Петербурге 70 тысяч пенсионеров получат помощь социальных участковых

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал СМИ, что в 2019 году 70 тысяч пожилых местных жителей получат помощь социальных участковых.

Александр Беглов пришел в эфир на радио, где рассказал о самых часто задаваемых вопросах, волнующих всех петербуржцев.

Глава города, поделился, например, информацией о том, что в 2020 году будет организована дополнительная поддержка социальных участковых для 100 тысяч пожилых людей. Также Беглов высказался по поводу развития в Петербурге социальной инфраструктуры в целом.

Беглов сказал, что в этом году планируется открытие 13 общеобразовательных школ, 25 детских садов и 10 медицинских учреждений, сказал он.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов сообщил, Петербург выполняет майские указы Путина и повышает зарплаты бюджетникам.