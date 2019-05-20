Фундамент здания Госдумы “заполнен” пустотами

Ранее планировалось, что ремонт начнется в этом году. Фото: "Интерфакс"

Ранее планировалось, что ремонт начнется в этом году. Фото: "Интерфакс"

Такая находка может привести к тому, что здание признают аварийным.

Специалисты после предварительного осмотра обнаружили под залом пленарных заседаний Госдумы пустоты, из-за которых придется провести дополнительные обследования. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Напомним, что в скором времени планируется реконструкция зала заседаний нижней палаты парламента. Но такая находка может отодвинуть реконструкцию на неопределённый срок.

Также обнаруженные пустоты вызвали вопросы у специалистов и очень существенные. Получается, что сейчас ряд колонн опирается на пустоты и не имеет фундамента. Речь идет не про одну колонну.

Ранее планировалось, что ремонт начнется в этом году. Ремонт будут проводить год, а на время его проведения, депутаты будут проводить пленарные заседания в соседнем Колонном зале Дома союзов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что более 50 млрд рублей из госбюджета на строительство ВСД Петербург может получить уже к концу 2020 года.