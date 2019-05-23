Власти города выделят более 125 млн рублей на субсидии авиаперевозчикам

Это позволит снизить стоимость тарифа и сделать более доступными региональные перевозки. Фото: https://pixabay.com

Это позволит снизить стоимость тарифа и сделать более доступными региональные перевозки. Фото: https://pixabay.com

Соответствующее постановление правительства подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Субсидии авиакомпаниям будут предоставлены из бюджета Санкт0-Петерюурга для осуществления региональных перевозок. Об этом сегодня сообщали в администрации Петербурга.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Алесандр Беглов. Субсидии будут выделены только на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России воздушными судами в салонах экономкласса по маршрутам, протяженность которых составляет не более 1500 километров.

Как сообщают в Смольном, это позволит снизить стоимость тарифа и сделать более доступными региональные перевозки. Также, отметил Беглов, это позволит создавать новые рабочие места, увеличить авиационную активность населения и укрепит экономические связи между регионами.

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