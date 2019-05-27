Председателем комитета по госзаказу назначен Александр Жемякин

Новым руководителем комитета по государственному заказу назначен Александр Жемякин. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее Александр Жемякин занимал пост заместителя председателя комитета финансов.

Прежний глава ведомства, регулирующий правительственные тендеры, Дмитрий Сачков оставил свой пост в марте 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Кадыров поздравил Санкт-Петербург и Беглова с Днем города. Текст поздравления был опубликован в Telegram-канале Кадырова.

Глава Чеченской Республики пожелал «процветания, развития и вечной молодости Петербургу».