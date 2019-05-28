На Балтийском заводе заложат два новых ледокола

Контракты на строительство пока не заключили. Фото: pixabay.com
Контракты на строительство пока не заключили. Фото: pixabay.com

Корабли проекта 22220 специально разработаны для освоения Арктики.

На Балтийской заводе до начала 2020 года хотят заложить новые ледоколы, сообщил президент Объединенной судостроительной компании (ОСК) 27 мая Алексей Рахманов. Сейчас речь идет о двух новых кораблях.

Рахманов уточнил, что договоры на их строительство пока не заключили. В субботу в Петербурге атомный ледокол “Урал” сошел на воду.

Ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220) используют для освоения Арктики и обслуживания Северного Морского пути. Их разработали в начале 2000-ых годов, первый из этой серии корабль “Арктика” спустили на воду в 2016 году после 3 лет строительства. Предполагается, что он начнет работу по назначению уже в этом году. Сейчас вместе с “Уралом” готовы три ледокола этой серии.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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