Бывший военный подорвал бомбу у КПП военной части в Ваганово

Мужчина собрал взрывчатку у себя квартире и замаскировал ее под фонарь.

Бывший военный подложил самодельную бомбу к КПП в Ваганово, сообщили Gazeta.sPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 29 мая. При взрыве никто не пострадал.

Мужчину уволили из армии по компрометирующим обстоятельствам. После ухода он начал работать инженером. Взрывчатку он собрал из пиротехнической смеси, батарейки, спирали и гаек для “начинки”, передают в правоохранительных органах Петербурга. Бывший военный замаскировал бомбу под ручной фонарь.

К мужчине пришли с обысками и в квартире нашлось множество улик против него: гайки, провода, тумблеры, пистолет для термоклея, аптечка с электровоспламенителем при открывании — все это указало на причастность мужчины к сбору взрывчатки. Сейчас в отношении мужчины возбудили дело, он может получить до 6 лет тюрьмы со штрафом или без.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге “заминировали” представительство МИД.