Apple планирует отказаться от iTunes

В Apple выпустит приложения Music, TV и Podcasts. Фото: Pixabay

В Apple выпустит приложения Music, TV и Podcasts. Фото: Pixabay

Американская корпорация Apple (Эпл) уже готова отказаться от iTunes и выпустить самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что новые приложения могут быть встроены в новую операционную систему macOS 10.15.

По предварительным данным, на смену iTunes придут приложения Music, TV и Podcasts. Ожидается, что глава компании Тим Кук расскажет об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019 в июне этого года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Apple выдал первые собственные банковские карты. Владельцами являются сотрудники корпорации. Судя по снимку, карту можно активировать при помощи Wallet.

Напоминаем, что Apple анонсировал выход кредитки около двух месяцев назад.