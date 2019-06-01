Apple планирует отказаться от iTunes

Американская корпорация Apple (Эпл) уже готова отказаться от iTunes и выпустить самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что новые приложения могут быть встроены в новую операционную систему macOS 10.15.
По предварительным данным, на смену iTunes придут приложения Music, TV и Podcasts. Ожидается, что глава компании Тим Кук расскажет об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019 в июне этого года.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Apple выдал первые собственные банковские карты. Владельцами являются сотрудники корпорации. Судя по снимку, карту можно активировать при помощи Wallet.
Напоминаем, что Apple анонсировал выход кредитки около двух месяцев назад.