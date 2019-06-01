Apple планирует отказаться от iTunes

В Apple выпустит приложения Music, TV и Podcasts. Фото: Pixabay
В Apple выпустит приложения Music, TV и Podcasts. Фото: Pixabay

Американская корпорация Apple (Эпл) уже готова отказаться от iTunes и выпустить самостоятельные приложения для музыки, ТВ и подкастов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что новые приложения могут быть встроены в новую операционную систему macOS 10.15.

По предварительным данным, на смену iTunes придут приложения Music, TV и Podcasts. Ожидается, что глава компании Тим Кук расскажет об изменениях на конференции разработчиков WWDC 2019 в июне этого года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Apple выдал первые собственные банковские карты. Владельцами являются сотрудники корпорации. Судя по снимку, карту можно активировать при помощи Wallet.

Напоминаем, что Apple анонсировал выход кредитки около двух месяцев назад.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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