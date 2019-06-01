В Японии появится система автоматической регистрации на рейс

Токийский аэропорт Нарита станет первой воздушной гаванью в Японии, которая внедрит технологию распознавания лиц с применением искусственного интеллекта. В компании утверждают, что такая инновация ускорит процедуры сдачи багажа, осмотра и посадки на борт.

в преддверии летних Олимпийских игр в 2020 году.

По замыслу разработчиков NEC Corp., пассажиру необходимо единожды внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, остальную работу за персонал сделают специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам: Пулково пока не тронули.

Новые имена аэропорты получили в рамках программы «Великие имена России». Имена выдающихся деятелей, которые были присвоены аэропортам, выбирали россияне.