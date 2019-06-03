Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Он считает, что создание Православной церкви Украины не связано с политикой.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Своим мнением Константинопольский патриарх поделился во время встречи с украинскими журналистами в Стамбуле.

Варфоломей убежден, что Украина отчего-то не может наслаждаться свободой от воздействия России, поэтому и было принято решение создать ПЦУ, передают РИА Новости, ссылаясь на Facebook главы Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что представитель РПЦ призвал священников быть скромнее. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда хочет, чтобы служители церкви жили так же, как прихожане. Представитель церкви уверен, что священник должен зарабатывать только благодаря алтарю. Также он уверен, что священники должны думать, прежде чем ездить на дорогих машинах.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
рпц украина
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