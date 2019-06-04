Петербуржцы предпенсионного возраста получат бесплатную помощь юристов

Пенсионный возраст начинается с 60 лет для женщин и с 65 для мужчин. Фото: pixabay.com

Пенсионный возраст начинается с 60 лет для женщин и с 65 для мужчин. Фото: pixabay.com

Новый закон обеспечивает консультации по вопросам Трудового кодекса.

Жители Санкт-Петербурга предпенсионного возраста получили право на бесплатную помощь юристов, сообщили в Смольном. Под законом поставил подпись врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 4 июня.

Новый закон дает новые гарантии гражданам, которым осталось 5 и меньше лет до пенсии по старости. Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно получить консультацию по всем вопросам, связанным с трудовым кодексом и по вопросам о соцподдержке и государственной соцпомощи, передают в правительстве Санкт-Петербурга.

Пенсионный возраст в России повысили до 65 лет для мужчин с 2019 года и до 60 лет для женщин. В Санкт-Петербурге живет около 123 тысяч мужчин предпенсионного возраста (от 60 до 64 лет) и 207 тысяч женщин (от 55 до 59) по данным Петростата.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подписал новые законы о налогах.