СМИ нашли чернокожего ликвидатора аварии в Чернобыле после скандала вокруг американского сериала

Игорь Хиряк должен был вместе с остальными военнослужащими соорудить понтонный мост для эвакуации жителей города.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказывает издание «theБабель», которое и смогло отыскать информацию о герое.

Игорь Хиряк является обладателем благодарности за участие в ликвидации катастрофы. Он и его товарищи по воинской части были вынуждены строить мост, имея только противогазы. Сейчас он живет в Череповце и занимается реконструкцией Бородинского сражения, передает издание «Аргументы и факты».

Напоминаем, что критик Карла Мари Свит возмутилась, что в сериале нет ни одного чернокожего персонажа. Ей объяснили, что таковых просто не было среди ликвидаторов. Как выяснилось, критик права – Игорь Хиряк тому доказательство.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что с белорусской стороны открыли для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС.