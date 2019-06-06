Центр реабилитации диких животных “Велес” посетила природоохранная прокуратура

Сотрудники ведомства откликнулись на призыв представителей центра помочь едой и привезли одну тонну яблок и морковки. Фото: http://procspb.ru

Сотрудники ведомства откликнулись на призыв представителей центра помочь едой и привезли одну тонну яблок и морковки. Фото: http://procspb.ru

Сотрудники привезли яблоки и проверили поставлены ли подопечные центра на ветеринарный контроль.

В центре “Велес”, расположенный в деревне Рапполово, приехали сотрудники прокуратур Василеостровского, Красногвардейского, Московского и Центрального районов, управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Санкт-Петербурга. Об это сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

Сотрудники ведомства откликнулись на призыв представителей центра помочь едой и привезли одну тонну яблок и морковки.

Также во время визита прокуроры убедились, что животные, находящиеся в центре, в установленном порядке поставлены на ветеринарный контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центр “Велес” привезли раненую лису, попавшую в силки.