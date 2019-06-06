Петербуржцы требуют отменить концерт «Ленинграда» в ресторане Ginza

Фото: Личная страница ВК
Фото: Личная страница ВК

Группа планировала выступить там 7 июня.

О протестном настроении жителей Аптекарского проспекта стало известно сегодня, 6 июня. На поздние концерты пожаловались петербуржцы изданию «Бумага».

Люди рассказывают, что Ginza уже устраивала мероприятие, на котором выступала какая-то группа. Они уверяют, что не могли уснуть до часу ночи из-за громкой музыки и шума. Узнав, что ресторан устраивает еще одно шоу, они собрали подписи под обращением к врио губернатора Александру Беглову с просьбой помочь им восстановить справедливость. Петербуржцы считают, что владельцы заведения нарушают закон, так как шуметь в позднее время запрещено.

При этом в Ginza журналистов заверили, что им никто ни разу не жаловался на концерты. Наоборот, уверены организаторов выступлений, это прекрасная возможность для людей бесплатно послушать живую музыку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград”.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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