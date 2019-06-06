Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии

Актер находится дома – ему нужно несколько дней, чтобы прийти в себя.

Александра Панкратова-Черного госпитализировали сегодня утром, 6 июня. Наконец актер пришел в себя и рассказал, что именно стало причиной его плохого самочувствия. Он считает, что всему виной стала жара – актеру пришлось сниматься под палящим солнцем и в какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание и очнулся уже только в машине скорой помощи.

Врачи заявили, что виновата не только высокая температура на улице, но также переутомления. Эксперты считают, что Панкратову-Черному нужно отдохнуть немного. Они также отметили, что у него было очень низкое давление.

«Как у трупа»,

— поделился актер.

Ближайшие несколько дней Панкратов-Черный планирует провести дома, чтобы набраться сил, передает «Пятый канал».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве. Он находился в тяжелом состоянии.