Петербургский избирком повысит открытость муниципальных выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова настаивает на том, что они должны быть более прозрачными.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает издание «Петербургский дневник». Избирательная комиссия Северной столицы приняла решение и первоочередных документы, связанных с выборами муниципальных выборов. Уточняется, что самые важные из них будут публиковаться на сайте горизбиркома. Все это позволит сделать процедуру открытой и гласной, что важно не только для избирателей, но и для потенциальных кандидатов.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко отметил, что любая попытка скрыть какую-либо информацию будет пресечена.

Напоминаем, что выборы состоятся восьмого сентября текущего года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» представит список из 100 кандидатов на выборах в Раду. В течение 30 дней «Слуги народа» будут принимать предложения, поступающие от народа. То есть, можно назвать своего кандидата, и, может быть, партия внесет его в свой список.