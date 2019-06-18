Беглов учредил новую награду губернатора Петербурга

Награду губернатора можно получить за достижения в экономике, науке, культуре, здравоохранении и образовании. Фото: gov.spb.ru

Награду губернатора можно получить за достижения в экономике, науке, культуре, здравоохранении и образовании. Фото: gov.spb.ru

Ходатайства на вручение уже можно отправлять на имя губернатора.

В Санкт-Петербурге начнут вручать новую награду “Честь и слава Санкт-Петербурга” — Александр Беглов поставил подпись на указе об учреждении такого знака в понедельник 18 июня, сообщили в Смольном.

Награду губернатора можно получить за достижения в экономике, науке, культуре, здравоохранении и образовании. В Смольном передают, что управляющие предприятиями и организациями Петербурга уже могут отправлять заявления о награждении кого-либо на имя губернатора — его обязанности сейчас временно исполняет Беглов, а нового губернатора изберут 8 сентября.

В Смольном не уточняют, какие привилегии кроме почета будет давать почетный знак. К примеру, звание “почетного гражданина Петербурга” дает прибавку к пенсии, бесплатный проезд и много других льгот.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о развитии транспорта в Петербурге.