Трамп официально заявил о начале своей новой президентской кампании

Он также рассказал, почему американцы должны дать ему «довести дело до конца».

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Речь Дональда Трампа транслировали на всех центральных телеканалах Америки. Президент уверен, что во время его президентства страна смогла достигнуть новых невероятных высот – Трамп считает, что весь мир завидует процветанию экономики США. Глава страны отметил, что намерен и дальше бороться с коррупцией, а также рассказал о своем жесткой позиции по отношению к России. Трамп считает, что никому, кроме него, не по силам справиться с Москвой.

«Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России»,

— заявил он, передает ТАСС.

Напоминаем, что выборы президента Америки состоятся 3 ноября 2020 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп начинает массовую высылку мигрантов-нелегалов из США.