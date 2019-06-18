Трамп начинает массовую высылку мигрантов-нелегалов из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время иммиграционная и таможенная полиция начнет массовую депортацию миллионов нелегальных мигрантов.

«Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — написал Трамп в своем Тwitter.

Он похвалил власти Мексики за строгое отношение к соблюдению миграционных законов, а также рассказал, что Гватемала сможет мигрантам убежища после подписания соответствующего соглашения между странами.

Кроме того, Трамп подверг жесткой критике демократов в конгрессе США и призвал их поддержать миграционную реформу чтобы быстрее «завершить пограничный кризис».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Трамп разместит в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников. Вашингтон и Варшава подписали декларацию об оборонном сотрудничестве, исходя из которой, США разместит на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9.