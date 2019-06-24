В Праге около 250 тысяч человек вышли на митинг в знак отставки премьера

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным организаторов акции, серия протестов против Бабиша началась еще апреле, а на последнем митинге на Вацлавской площади в Праге участвовало около 120 тыс. человек.

Ранее полиция обвинила Бабиша в незаконном получении субсидии ЕС для фирмы в размере 2 млн. евро. После этого Еврокомиссия заподозрила его в конфликте интересов.

В свою очередь Бабиш, заявил, что не собирается уходить в отставку, а обвинения назвал происками политических противников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Песков назвал протесты в Грузии русофобской провокацией. Напомним, что в пятницу, 21 июня, в Тбилиси начался антиправительственный митинг, на котором пострадали не менее 240 человек. Грузинский спецназ применял акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.