«МегаФон» испробовал 5G на «Алых парусах»

Алые паруса посетили 1,4 млн человек -- это больше,чем в прошлом году. Фото: Рixabay

Алые паруса посетили 1,4 млн человек -- это больше,чем в прошлом году. Фото: Рixabay

Во время массового выпускного нагрузка на сотовых операторов возрастает в четыре раза по сравнению с буднями.

Во время праздника выпускников «Алые паруса», который прошел в Северной столице в воскресенье, 23 июня, «МегаФон» протестировал новые технологии. Одна из них называется Massive Mimo – она увеличивает емкость базовых станций, также применили антенны Matsing. Подобное никогда до этого не применялось на массовых мероприятиях в Петербурге, передает «Фонтанка».

Суть технологий схожа с работой водопроводного крана – когда насадка делит одну большую струю на много маленьких. В Massive Mimo по аналогии используются многоэлементные фазированные антенные решетки.

«Massive MIMO — это технология 5G, –Когда будет 5G, оборудование будет поддерживать Massive MIMO, иначе не заработают те скорости, которые запланированы», —

передает слова технического руководителя МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленобласти Максима Загиная «Фонтанка».

Праздник «Алые паруса» в 2019 году собрал 1,4 млн человек. В 2018 году зрителей было на 200 тыс. меньше.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Северной столице завершились “Алые паруса”.