Смольный намерен расширить полномочия муниципалитетов

Правительство Петербурга планирует расширить полномочия муниципалитетам города. Об этом на конференции регионального отделения «Единой России» заявила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева.

По ее словам, сентябрьские выборы станут в том числе и борьбой за полномочия муниципалитетов, а от их деятельности будет зависеть, в каком направлении будут развиваться территории.

Также Совершаева подчеркнула, что многие вопросы проще решать на муниципальном уровне.

Отмечается, что в Смольном создана особая координационная группа по содействию в проведении выборов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что муниципальные комиссии в Петербурге будут работать без выходных.

Городская избирательная комиссия обязала ИКМО принимать документы от кандидатов в депутаты муниципальных советов в выходные дни, а также в случае необходимости и вне пределов «нормальной продолжительности рабочего дня».